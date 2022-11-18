وول ستريت جورنال: مصر تطفئ أنوار القاهرة لتضيء أوروبا

تحدث مقال لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن إجراءات الحكومة المصرية لتوفير مزيد من الغاز الطبيعي لأوروبا عن طريق تقليل استهلاك الطاقة محليا.

الصحيفة الأمريكية أوضحت في تقرير نشرته الخميس 17 نوفمبر 2022، أن الحكومة المصرية بدأت حملتها لتقليل استهلاك الكهرباء محليا في الصيف من خلال تقليل الإضاءة في بعض الشوارع والميادين وغيرها من الأماكن العامة، وكذلك داخل المحال التجارية وجميع البنايات الحكومية.

ووفقا للصحيفة فقد استهدفت الحكومة بهذه الخطوة تقليل استهلاك الغاز الطبيعي اللازم لتوليد الكهرباء بنسبة 15%، وشحن الفائض إلى المشترين في أوروبا الذين يدفعون أعلى الأسعار في مقابل الغاز الطبيعي المسال.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في منطقة وسط البلد بالقاهرة، أصبحت البنايات الحكومية ومراكز التسوق ملزمة بخفض إضاءة الواجهات، وتعديل درجات حرارة مكيفات الهواء بحيث لا تقل عن 25 درجة مئوية. كما أمرت السلطات بإطفاء الأضواء الكاشفة في الاستادات الرياضية مساءً.

ونوهت الصحيفة بأنه داخل ميدان التحرير الذي كان يبرق بالأضواء في السابق، فستجد المسلة الفرعونية وتماثيل الكباش مضاءة بشكلٍ خافت، بينما أطفئت الأنوار في البنايات والشوارع المحيطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القاهرة أعلنت عن خططها لتقليل استهلاك الطاقة في أغسطس، حتى تتمكن من تصدير كميات أكبر إلى أوروبا التي تبحث عن مورد جديد، كما ترى الحكومة المصرية أن فرصة تصدير مزيد من الغاز إلى أوروبا قد تساعد في زيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي.

المصدر: The Wall Street Journal