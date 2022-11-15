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مصر تحقق أرباحا كبيرة من الغاز

مال وأعمال

مصر تحقق أرباحا كبيرة من الغاز
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أظهرت القوائم المالية لشركة غاز مصر خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 261.95% على أساس سنوي.

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وقالت الشركة في بيان لموقع "البورصة مصر" إنها حققت أرباحاً بلغت 152.49 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل أرباح بقيمة 42.13 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات النشاط إلى 5.09 مليار جنيه خلال التسعة أشهر، مقابل إيرادات بلغت 3.62 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وحققت غاز مصر، أرباحاً بلغت 103.52 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2022، مقابل أرباح بقيمة 23.89 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات النشاط خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام إلى 3.06 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.25 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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