سابقة تاريخية.. الرئيس الإسرائيلي يزور دولتين عربيتين قريبا

من المقرر أن يزور الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، مملكة البحرين، بدعوة من ملكها حمد بن عيسى آل خليفة، قبل أن يزور الإمارات في اليوم التالي.

وذكر مكتب الرئيس الإسرائيلي أن هرتسوغ سيقوم بجولته الخليجية خلال الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر 2022، حيث يلتقي ملك البحرين، ثم يسافر في اليوم التالي إلى أبوظبي، حيث يلتقي رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويحضر مناظرة حول الفضاء.

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وإضافة إلى لقائه الملك، من المقرر أن يلتقي هرتسوغ في المنامة المسؤولين الحكوميين وأعضاء الجالية اليهودية، كما يزور مجلس التنمية الاقتصادية البحريني مع ممثلي الأعمال الإسرائيلية.

ويوم الإثنين 5 ديسمبر، يتوجه هرتسوغ إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يحضر "مناظرة الفضاء في أبوظبي"، ويلتقي برئيس الدولة الإمارات المتحدة، وسيكون هذا رابع اجتماع لهما منذ تولي هرتسوغ منصبه.

المصدر: RT