أسعار صادمة وغير مسبوقة.. السكر يسجل ارتفاعا قياسيا في مصر لأول مرة

قال رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصري حسن الفندي، إن أسعار السكر في الأسواق المحلية ارتفعت بنحو 500 جنيه للطن خلال شهر.

إقرأ المزيد

وأشار الفندي، أن سعر طن السكر ارتفع إلى 16.5 ألف جنيه، مقابل 16 ألف جنيه في أكتوبر الماضي.

واتفق معه، عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، قائلا: إن سعر السكر يتراوح جملته بين 16500 و16800 جنيه للطن.

وأضاف عصفور، أن سعر كيلو السكر يسجل نحو 18 جنيها للمستهلك بالأسواق.

ويرى الفندي أن الارتفاعات المتتالية في أسعار السكر هي زيادة غير مبررة، في ظل توافر الاحتياجات المحلية من السكر.

وأوضح أن حجم الاستهلاك المحلي من السكر يبلغ نحو 3 ملايين طن، وتنتج مصر نحو 2.3 مليون طن، وتستورد نحو 700 ألف طن من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وتعتمد مصر على البرازيل في استيراد السكر بنسبة بلغت 92% من وارداتها العام الماضي، وتجلب مصر الكمية المتبقية من دول الاتحاد الأوروبي، بحسب آخر تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية.

ويوجد في مصر 15 شركة لإنتاج للسكر، منها 8 شركات تنتج السكر من البنجر، و7 شركات تنتجه من القصب.

وتزرع مصر بنجر السكر في شهري أغسطس وسبتمبر وتحصده في شهري مارس وأبريل، فيما يزرع قصب السكر في فصلي الربيع والخريف، وتستغرق زراعته 12 شهرًا قبل الحصاد.

المصدر: مصراوي