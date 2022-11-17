تطورات مفاجئة في قضية الناشط علاء عبد الفتاح في مصر

قالت شقيقة السجين المصري علاء عبد الفتاح إن أفرادا مقربين من عائلته تمكنوا من زيارته في السجن لأول مرة منذ أسابيع، وأن صحته تدهورت بشدة بعد تصعيد إضرابه عن الطعام ثم وقفه.

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وقالت منى سيف في تغريدة على تويتر يوم الخميس "أخبار الزيارة مش كويسة، علاء تعب جدا الفترة اللي فاتت، بس على الأقل شافوه وهو كان محتاج يشوفهم جدا".

وقالت أسرته سابقاً هذا الأسبوع إنه أنهى إضرابا عن الطعام كان قد بدأه في أبريل ثم صعّده تزامنا مع بدء محادثات المناخ كوب27 في شرم الشيخ.

وأثار زعماء من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن قضيته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المحادثات.

وتوجه أفراد من عائلة عبد الفتاح، من بينهم أمه وخالته وأخته، إلى سجن وادي النطرون بشمال شرق القاهرة من أجل الزيارة الشهرية الاعتيادية يوم الخميس، قبل اتمامه 41 عاما بيوم واحد.

المصدر وكالات