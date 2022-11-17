سفير روسيا: نتطلع لمزيد من النجاحات في التعاون مع دولة الإمارات

شارك السفير الروسي في دولة الإمارات، تيمور زابيروف في فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام التي عقدت في أبو ظبي.

وخلال لقاء مع RT، تزامنا مع توقيع الزميل خالد الرشد كتابه "رحلة في الذاكرة"، قال السفير الروسي: "أنا سعيد جدا بالوجود الكبير والرفيع المستوى لروسيا الاتحادية في الكونغرس العالمي للإعلام المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وهذه المشاركة من قبل وكالات الأنباء والمؤسسات المتخصصة من بلدنا تستحق الإشادة والتقدير، أنا على يقين بأن الاتصالات التي أجرتها وسوف تجريها قنوات روسيا اليوم ورابتلي وإيترتاس وسبوتنيك في هذا الكونغرس ستكون مثمرة لتنشيط التعاون الثنائي في المجال الإعلامي، وستصب بالتأكيد بمصلحة العلاقات الروسية الإماراتية عامة".

وأضاف "نحن نعتز بهذه العلاقات الودية بين روسيا والإمارات ووصولها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وذلك بفضل الجهود المشتركة.. إحدى المحطات البالغة الأهمية في هذه العلاقات كانت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بطرسبورغ ومباحثاته المطولة والمفصلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. نحن نتطلع لمزيد من النجاحات فيما يتعلق بالتطوير اللاحق للتعاون الروسي الإماراتي المتنوع والمتبادل المنفعة بما في ذلك في مجال الإعلام".

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وتختتم اليوم الخميس فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي، والتي شارك فيها 170 شركة عالمية متخصصة في صناعة الإعلام، وأكثر من 1200 شخص من رواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين، إضافة لـ170 مشتر ومورد من جميع أنحاء العالم.

ويمثل الكونغرس حسب منظميه، فرصة لعقد الشراكات الإعلامية وتعزيز مساهمة الشركات ومجتمع الأعمال في تنمية آفاق العمل الإعلامي.

المصدر: RT