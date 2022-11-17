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RT Arabic و"وام" توقعان اتفاقية للتبادل الإخباري في أبو ظبي

الثقافة والفن

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وقعت قناة RT Arabic مع وكالة الأنباء الإماراتية "وام" في أبو ظبي اتفاقية جديدة للتبادل الإخباري.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال احتفالية خاصة جرت على هامش فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي، ووقع عليها مديرة قناة RT Arabic مايا مناع، والمدير العام لوكالة الأنباء الإماراتية، محمد الريسي.

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وتختتم اليوم الخميس فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي، والتي شارك فيها 170 شركة عالمية متخصصة في صناعة الإعلام،  وأكثر من 1200 شخص من رواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين، إضافة لـ170 مشتر ومورد من جميع أنحاء العالم.

ويمثل الكونغرس حسب منظميه، فرصة لعقد الشراكات الإعلامية وتعزيز مساهمة الشركات ومجتمع الأعمال في تنمية آفاق العمل الإعلامي.

المصدر: RT

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