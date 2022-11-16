مديرة قناة RT Arabic تخاطب المتابعين: الدول الغربية انتهكت حريتنا وحجبتنا دون إيضاح الأسباب

خلال لقاء صحفي على هامش فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي تحدثت مديرة قناة RT Arabic ، مايا مناع عن انتهاك الدول الغربية لحرية التعبير.

وخلال لقاء مع الزميل حسن زيتوني قالت مناع: "نحن نعيش في عصر تنتهك فيه الدول الغربية حرية التعبير التي كانت تروج لها، والآن نحن نعيش في عالم خال من حرية التعبير لأن قناة RT ممنوعة من العرض في أوروبا، ومنع بثها على الأقمار الصناعية، شبكة RT بكاملها تعرضت للتهميش على شبكة الإنترنت، على سبيل المثال لا وجود لنا على يوتيوب نهائيا، لذلك أتوجه إلى متابعينا الذين يبحثون عنا وأقول لهم لا تندهشوا، نعم RT Arabic التي كانت تملك 5 ملايين متابع ومليارات المشاهدات على هذه المنصة لم تعد موجودة على يوتيوب، قناتنا وجميع القنوات المرتبطة بشبكة RT تم إغلاقها بلحظة واحدة، ودون توضيح للأسباب، أي أن حرية التعبير انتهت هنا".

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وأضافت "مشاركتنا في الكونغرس العالمي للإعلان بأبوظبي، ووفد قتاتنا الكبير الموجود هنا يدل على أننا معزولون فقط من قبل الغرب.. تواجدنا القوي هنا يدل على أن RT مازالت تحتل مكانة رائدة وتعتبر إحدى القنوات الرئيسية بين قنوات الإعلام العربية، نحظى بدعم كبير هنا، التمسنا هذا الدعم من قبل ممثلي الجهات الرسمية وكذلك من قبل المتابعين الذين يأتون ويشكروننا خلال تواجدنا في هذا الحدث".

المصدر: RT