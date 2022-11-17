الحكومة المصرية ترد على أنباء صرف أموال للمواطنين بعد ارتفاع سعر الدولار

علقت وزارة القوى العاملة في مصر على أنباء إرسال "منحة الـ1000 جنيه" للعمالة غير المنتظمة، موضحة أن ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

إقرأ المزيد

ونفت الوزارة ما تردد بشأن الإعلان عن منحة قدرها 1000 جنيه لكل المصريين بعد زيادة سعر الدولار، وقالت الوزارة في بيان رسمي اليوم إن "بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي نشرت خلال الساعات القليلة الماضية اعلانات وتصميمات وهمية مشابهة لصفحة الوزارة، وتفبرك عليها معلومات وروابط وهمية، تطلب فيها من المواطنين الدخول على رابط للتسجيل، بزعم الحصول على منحة قدرها 1000 جنيه مقابل تحصيل رسوم رمزية".

وتهيب وتحذر الوزارة "المواطنين من الانسياق وراء هذه الشائعات والصفحات الوهمية ،وتنفي علاقتها بها، وتؤكد أن كافة المنح والمساعدات التي تقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية".

المصدر: RT