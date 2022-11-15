الأمير محمد بن سلمان يصل إندونيسيا لرئاسة وفد السعودية في قمة قادة دول مجموعة العشرين

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى إندونيسيا فجر اليوم الثلاثاء، لرئاسة وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وكان في استقبال الأمير محمد بن سلمان في مطار نغوراه راي الدولي في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية في إندونيسيا لاهوت بنسار.

ووصل في معية ولي العهد السعودي، وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الدولة الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ومساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة مستشار الأمن الوطني الدكتور، ووزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ووزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله بن عامر السواحة، ووزير الصحة فهد بن عبد الله الجلاجل، وسكرتير ولي العهد بندر بن عبيد الرشيد، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان بن محمد الطبيشي.

المصدر: "واس"