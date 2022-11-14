توقف خدمة الانترنت في بيروت بسبب أعطال في شبكة الاتصالات

توقفت خدمة الانترنت في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الاثنين، بسبب أعطال طرأت على شبكة الاتصالات.

ويأتي العطل اليوم بعد سلسلة من الأعطال الناتجة عن الضغط على المولدات في هيئة الاتصالات "أوجيرو"، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، أو بسبب نفاد مادة المازوت.

وقد تسببت هذه الأعطال خلال الأشهر الماضية في توقف خدمة الانترنت والاتصالات بمختلف المناطق اللبنانية.

وكانت الحكومة اللبنانية وافقت في مايو على رفع أسعار اشتراكات الإنترنت والهاتف، قائلة إن الزيادات ضرورية لاستمرار قطاع عمل الاتصالات المتعثر، والذي يكافح للحفاظ على بنيته التحتية وتحمل تكلفة وقود الديزل للمولدات.

وتدهورت البنية التحتية، المتدهورة أصلا، في لبنان بعد الانفجار الهائل في ميناء بيروت في 4 أغسطس 2020، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف وتدمير العديد من احياء بيروت.

وتستمر الأزمة الاقتصادية في لبنان في سحق المواطنين. إذ يعاني لبنان من ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والمواد الغذائية، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه، وفقدان الليرة اللبنانية خلال ثلاث سنوات أكثر من 90 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.

المصدر: RT