لبنان "خارج الخدمة"

أدى الإضراب المفتوح لموظفي هيئة الاتصالات في لبنان "أوجيرو" منذ يوم الثلاثاء، إلى خروج عدد من سنترالات الاتصالات عن الخدمة، مع ما يعنيه ذلك من انقطاع للاتصالات وخدمة الإنترنت.

وكانت نقابة عمال وموظفي "أوجيرو" أعلنت الإضراب المفتوح ابتداء من صباح الثلاثاء، "مع عدم الحضور إلى مراكز العمل وتوقف كل أعمال الهيئة وخدماتها وكل أعمال الصيانة، دون استثناء لأي قطاع على كل الأراضي اللبنانية حتى إشعار آخر".

ويبدو أن هذا الإضراب لن ينتهي قريبا، فقد قرر المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو"، يوم أمس الخميس الاستمرار بالإضراب حتى تحقيق مطالبه، بينما يعاني اللبنانيون من انقطاع التواصل مع شل العمل في عدد كبير من السنترالات وتوقف الاتصالات الخليوية والأرضية وخدمة الإنترنت وأعمال الصيانة. وحسب صحيفة "الأخبار"، فقد أدى هذا الإضراب أيضا إلى تعطل جزئي لمركز التنصت التابع للفرع الفني في مخابرات الجيش.

ومنذ صباح أمس توقف العمل في سنترالات الحمراء، رأس النبع، المزرعة، صيدا، النهر، بيت الدين، الدامور والنبطية، وقد خرجت عن الخدمة بشكل كامل، فيما من المتوقع أن تتوقف سنترالات أخرى في غضون ساعات، مما يهدد بتوقف خدمة الإنترنت والاتصالات كليا.

كذلك توقفت الهواتف الأرضية، وخدمة إنترنت الـ dsl في قضاء بنت جبيل بجنوب البلاد، بسبب الإضراب من جهة، ونفاد مادة المازوت من جهة أخرى.

وقد أثر هذا الإضراب على عمل الصليب الأحمر اللبناني، الذي أعلن أن عطلا طرأ على رقم الطوارئ المجاني في الجنوب بسبب توقف سنترالات "أوجيرو".

فيما قالت جمعية "أمبريس" المعنية بالصحة النفسية والوقاية من الانتحار إن "خط الحياة 1564 خارج الخدمة حالياً بسبب عطل تقني من شركة الاتصالات".

هذا واعتذرت شركة Alfa للاتصالات من "مشتركيها في الجنوب عن الاضطراب الحاصل في خدمات الإنترنت والتخابر، والخارج عن إرادتها بفعل الأعطال على شبكة أوجيرو. وهي تتابع الموضوع مع المعنيين".

تعتذر ألفا من مشتركيها في الجنوب عن الاضطراب الحاصل منذ صباح اليوم في خدمات الإنترنت والتخابر والخارج عن إرادتها بفعل الأعطال على شبكة أوجيرو. وهي تتابع الموضوع مع المعنيين. pic.twitter.com/jF1hWKaBev — Alfa Telecom (@AlfaTelecom) August 31, 2022

وعلق مغرد عبر "تويتر"، قائلا: "شو ما كانت مطالب موظفي اوجيرو محقة، وانا معاهم، بس مش مقبول بدولة انو موظف يقطع عن 4 ملايين بني آدم..".

شو ما كانت مطالب موظفي اوجيرو محقة و

انا معاهم بس مش مقبول بدولة انو موظف يقطع عن٤ ملاييين بني ادم الاتصالات لاي ظرف كان ما صارت في العالم انقلاب عسكرية و قطعو الاتصالات بتحتج الدول العظمة هون ما حدى حكي ارطة طراطير من راس الهرم ونزول شو هل البلد و الحالة زبالة الي وصلنلا منون — Rami Dabbus (@ramroom35) September 2, 2022

المصدر: RT