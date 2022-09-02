 
مباشر

لبنان "خارج الخدمة"

مال وأعمال

لبنان
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tq86

أدى الإضراب المفتوح لموظفي هيئة الاتصالات في لبنان "أوجيرو" منذ يوم الثلاثاء، إلى خروج عدد من سنترالات الاتصالات عن الخدمة، مع ما يعنيه ذلك من انقطاع للاتصالات وخدمة الإنترنت.

وكانت نقابة عمال وموظفي "أوجيرو" أعلنت الإضراب المفتوح ابتداء من صباح الثلاثاء، "مع عدم الحضور إلى مراكز العمل وتوقف كل أعمال الهيئة وخدماتها وكل أعمال الصيانة، دون استثناء لأي قطاع على كل الأراضي اللبنانية حتى إشعار آخر".

ويبدو أن هذا الإضراب لن ينتهي قريبا، فقد قرر المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو"، يوم أمس الخميس الاستمرار بالإضراب حتى تحقيق مطالبه، بينما يعاني اللبنانيون من انقطاع التواصل مع شل العمل في عدد كبير من السنترالات وتوقف الاتصالات الخليوية والأرضية وخدمة الإنترنت وأعمال الصيانة. وحسب صحيفة "الأخبار"، فقد أدى هذا الإضراب أيضا إلى تعطل جزئي لمركز التنصت التابع للفرع الفني في مخابرات الجيش.

ومنذ صباح أمس توقف العمل في سنترالات الحمراء، رأس النبع، المزرعة، صيدا، النهر، بيت الدين، الدامور والنبطية، وقد خرجت عن الخدمة بشكل كامل، فيما من المتوقع أن تتوقف سنترالات أخرى في غضون ساعات، مما يهدد بتوقف خدمة الإنترنت والاتصالات كليا.

كذلك توقفت الهواتف الأرضية، وخدمة إنترنت الـ dsl في قضاء بنت جبيل بجنوب البلاد، بسبب الإضراب من جهة، ونفاد مادة المازوت من جهة أخرى. 

وقد أثر هذا الإضراب على عمل الصليب الأحمر اللبناني، الذي أعلن أن عطلا طرأ على رقم الطوارئ المجاني في الجنوب بسبب توقف سنترالات "أوجيرو".

فيما قالت جمعية "أمبريس" المعنية بالصحة النفسية والوقاية من الانتحار إن "خط الحياة 1564 خارج الخدمة حالياً بسبب عطل تقني من شركة الاتصالات".

هذا واعتذرت شركة Alfa للاتصالات من "مشتركيها في الجنوب عن الاضطراب الحاصل في خدمات الإنترنت والتخابر، والخارج عن إرادتها بفعل الأعطال على شبكة أوجيرو. وهي تتابع الموضوع مع المعنيين".

وعلق مغرد عبر "تويتر"، قائلا: "شو ما كانت مطالب موظفي اوجيرو محقة، وانا معاهم، بس مش مقبول بدولة انو موظف يقطع عن 4 ملايين بني آدم..".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا