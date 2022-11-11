العراق.. تعزيز وحماية حقوق الإنسان

أعلن المكتب الاعلامي العراقي لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتوفيرالضمانات القانونية للمتهم أثناء مراحل التحقيق.

وبناءا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، ولأهمية توفير جميع الضمانات القانونية للمتهم أثناء مراحل التحقيق، ومنها عدم انتزاع الاعترافات منه بالإكراه أو قسرا، وفقا لما جاء بالمادة "19 - خامسا" من الدستور.

وأشار بمن تعرض لأي صورة من صور التعذيب، أو الانتزاع القسري للاعترافات، بتقديم شكواه الى مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الانسان، معززة بالأدلة الثبوتية عبر البريد الإلكتروني التالي:

‏" Humanrights.advisor@pmo.gov.iq"

أو للسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة عبر البريد الإلكتروني التالي:

‏ "Abdulkreem@pmo.gov.iq"

المصدر: RT