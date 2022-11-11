هل تعمّد السيسي عدم استقبال بايدن؟ خبير يكشف لـRT رسائل هامة

كشف المحلل السياسي المصري إيهاب نافع عن عدد من الرسائل التي ظهرت خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمصر.

إقرأ المزيد

وقال نافع في تصريحات لـRT، إن مصر تعاملت مع أمريكا بمبدأ المعاملة بالمثل ولم يقم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن في المطار كعادته في استقبال ضيوفه من الرؤساء.

وأشار إلى أن وزيرة التخطيط المصرية هي من استقبلت الرئيس الأمريكي في المطار، حيث لم يستقبل أي رئيس أمريكي نظيره المصري في المطار من قبل خلال زيارات الرئيس السيسي المختلفة للولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن السيسي أطلق رسائل مرتبطة بملفات حقوق الإنسان والحوار الوطني والعفو الرئاسي خلال لقائه بايدن على الهواء.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم