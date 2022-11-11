مسؤول سابق في أمن الدولة بمصر يوجه رسالة عبر RT لدعاة الفوضى في 11/11

وجه وكيل مباحث أمن الدولة السابق في مصر، اللواء خيرت شكري، رسالة إلى دعاة الفوضى في يوم الجمعة 11/11.

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وقال اللواء شكري في تصريحات لـRT، إن مصر لن تكون مسرحا للفوضى 11/11، وغدا لناظره قريب، مشيرا إلى أنه منذ عام 2013 ونحن نردد أن (أمريكا وبريطانيا وراء الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط)، وهذا ما أكده الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حينما صرح بأن أوباما وراء تأسيس تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وتابع: "أكد تصريحه وزير خارجيته في لقائه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وما يحدث اليوم يذكرني بسياسة أوباما وبريطانيا تجاه مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013، وحتي 21 فبراير 2017 (وهو تاريخ وصول ترامب للحكم)، وتلك السياسة كان ينفذها نائبه "بايدين" رئيس أمريكا الحالي، والذي يعيد سياسة أوباما تجاه مصر مره أخرى، من فوضى وإرهاب وحصار سياسي وملفات حقوقية".

وأشار اللواء شكري إلى أن فتح ملف مسجون جنائي مثل علاء عبد الفتاح على أنه "سجين رأي" بتحرك بريطاني أمريكي خلال مؤتمر المناخ مع توقيت دعوة الغوغاء لنزول الشارع والتظاهر وإحداث فوضى بالبلاد، هي صورة مكررة للدور الأمريكي البريطاني لأحداث يناير 2011.

ونوه بأن أمريكا وبريطانيا تمارس في مؤتمر المناخ الاستقواء على الدولة المصرية، وهذا الأسلوب لن يكون له صدى في لي ذراع القيادة السياسية أو الشعب المصري، حيث تحول ملف المجرم "علاء عبد الفتاح"، إلى قضية رأي عام عند المصريين، ومهما كان التهديد والوعيد فلن يفرج عن علاء عبد الفتاح.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم