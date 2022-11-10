بيان للنيابة العامة المصرية بشأن حالة الناشط علاء عبدالفتاح

قالت النيابة العامة المصرية إن حالة الناشط علاء عبد الفتاح الصحية جيدة

وقالت في بيان إن لجنة طبية متخصصة بتكليف من النيابة أكدت أن انتظام توقيع الكشف الطبي عليه، وعدم معاناته من أية أمراض، وعدم تناوله أي عقاقير علاجية سوى الفيتامينات والمكملات الغذائية.

وأكدت النيابة المصرية أنه بناء على تقرير اللجنة الطبية وبعد إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للناشط علاء عبدالفتاح إلى أنه قد قرر تناول سعرات حرارية كافية يوميّا للحفاظ على صحته، وأن التحاليل والفحوصات أسفرت عن أن علاماته الحيوية وهي ضغط الدم، والنبض، ونسبة الأكسجين، ونسبة السكر في الدم، ودرجة الحرارة، جميعها في حدودها الطبيعية، كما أنَّ رسم القلب في إطاره الطبيعي؛ مما يشير إلى أن إضرابه عن الطعام والشراب أمر مشكوك في صحته.

وانتهى التقرير إلى أن حالته الصحية جيدة، ولا تستدعي نقلَه إلى المركز الطبي، مع التوصية بالمتابعة الطبية الدورية له.

المصدر: RT