شاهد.. نشر الفيديو المتسبب في سجن علاء عبد الفتاح وحديثه عن الجيش المصري

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لعلاء عبدالفتاح، يتحدث عن الجيش والشرطة والقضاء، في إحدى التظاهرات السابقة في مصر.

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ويظهر الفيديو علاء عبد الفتاح في أحد أحاديثه أثناء الاعتصام في تظاهرة، وتحدث عن الخطط التي سيقوم بها فقال: "طبعا الجيش والشعب إيد واحدة، وبالتالي دا معناه حنوقع اليد الثانية.. الداخلية هنقتحم مقراتها وهنوريهم الشغل إزاي، والقضاء الشامخ هندخل عليه بشموخه".

جدير بالذكر أن علاء عبد الفتاح تم سجنه في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والقضية 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وألقي القبض على علاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر 2019، من داخل قسم الشرطة التابع له محل إقامته، حيث كان يقضي عقوبة المتابعة به لمدة 12 ساعة يوميا، واتهم في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ووجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وتم إحالته للمحاكمة.

وصدر الحكم عليهم في 20 ديسمبر 2021، بالسجن لمدة 5 سنوات على علاء عبد الفتاح، وأربع سنوات لكل من الباقر، وأكسجين.

المصدر: فيتو