مصر.. أسرة علاء عبد الفتاح توجه طلبا عاجلا

أصدرت أسرة علاء عبد الفتاح بيانا عاجلا تطالب فيه بنقل علاء عبد الفتاح إلى مستشفى قصر العيني، وذلك بعد عدة مطالب من أسرته بالإفراج عنه وإخلاء سبيله.

إقرأ المزيد

وفي سياق متصل، كشف المحامي خالد علي عن التقدم بطلبات للنيابة العامة، قائلا: احنا مقدمين طلب للنيابة بالتصريح لنا بزيارة علاء من يوم 2 نوفمبر 2022، وكل يوم بنتابع صدوره من عدمه، والنيابة قالت النهاردة إنه لسه الطلب في العرض أمام النائب العام، ولم يتم البت فيه.

وكان دخل النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مشادة كلامية، مع سناء عبد الفتاح شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، على هامش المؤتمر الذي نظمته مجموعة DCJ الناشطة في مجال العدالة المناخية.

وهاجم عمرو درويش، الادعاءات التي روجت لها سناء عبد الفتاح خلال المؤتمر الصحفي، حول قضية شقيقها علاء والذي يقضي حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وقال درويش إن أسرة علاء عبد الفتاح تسعى إلى الاستعانة بدول الخارج من أجل الضغط على الحكومة في مصر، مما يعد تدخلًا غير مقبول في الشأن المصري ولن يتم السماح به بأي حال من الأحوال.

وذكر درويش أن علاء عبد الفتاح ليس متهمًا بقضايا سياسية، ولكن يواجه تهمًا جنائية يعاقب عليها القانون المصري، وليس كما يتم الترويج من جانب أسرته.

المصدر: القاهرة 24