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الداخلية العراقية: الاستخبارات تطيح بـ"موزع كفالات "داعش"

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الداخلية العراقية: الاستخبارات تطيح بـ
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من القبض على "موزع كفالات "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، قالت الوزارة إن أفراد الوكالة وبناء على "معلومات استخبارية دقيقة"، نفذوا "عملية نوعية لملاحقة متهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في محافظة ديالى، يعمل بصفة موزع كفالات ضمن عصابات داعش".

وأضافت الوزارة إلى أن المتهم كان يقوم "بنقل وتوزيع الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية في قضاء بعقوبة".

وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت الاجراءات القانونية بحق المتهم وأحالته إلى الجهات القضائية تمهيدا لمحاكمته.

 

المصدر: RT

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