مصر.. خروج فتاة "التيك توك" هدير الهادي من السجن

ذكرت وسائل إعلام مصرية مساء يوم الاثنين، أن فتاة "التيك توك" هدير الهادي غادرت السجن بعد انقضاء محكوميتها.

وأفاد موقع "القاهرة 24" المصري بأن الجهات المختصة أصدرت قرارا بالإفراج عن هدير الهادي بعد أن قضت مدة حبسها، ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بعدما وجهت لها تهمة "التعدي على قيم المجتمع وممارسة الدعارة والتحريض على الفسق".

وكشف مصدر مقرب من هدير أنها خرجت منذ أيام، موضحا أنها قررت فتح صفحة جديدة عقب وفاة والدها أثناء حبسها على ذمة القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوليو 2020 عندما ألقت أجهزة الأمن القبض على إحدى فتيات تطبيق "تيك توك"، تدعى هدير حمدي عبد الهادي سعد، أو المعروفة إعلاميا باسم "هدير الهادي"، إثر نشر مجموعة من الفيديوهات والصور على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها تطبيق "تيك توك"، المنافية للأخلاق والخادشة للحياء.

وكانت التحريات التي جرت حول المتهمة، أكدت أنها أنشأت حسابا على "تيك توك"، محملا عليه العديد من المقاطع ووصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب.

ورصدت التحريات فيديو إباحيا تقوم خلاله بتصوير نفسها وهي عارية تماما ومنشور على مواقع إباحية عالمية، وبفحص محتوى هذه المقاطع والصور تبين أنها تحمل في طياتها خدشا للحياء العام ودعوة للتحريض على الفسق، وتتعارض مع قيم ومبادئ المجتمع والأسرة، فضلا عن نشرها مقاطع إباحية نظير حصولها على استفادة مالية، تتحدد بمدى اتساع أعداد المشاهدين لتلك المقاطع، والتي يجري إذاعتها دون تمييز، حيث أثارت تلك المقاطع استنكارا بين المواطنين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية