جريمة بشعة تهز العراق.. إعدام امرأة وابنتها في مقبرة بالنجف بذريعة "غسل العار"

أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف في العراق يوم الاثنين، بمقتل امرأة وابنتها رميا بالرصاص في عملية إعدام "غسلا للعار".

وقال المصدر إن عملية الإعدام نفذت داخل مقبرة وادي السلام.

وذكر أن "امرأة وابنتها من أهالي محافظة المثنى تمت ملاحقتهما من ذويهما إلى محافظة النجف وقتلهما رميا بالرصاص".

وصرح بأن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت باعتقال الشخص الذي نقلهما لمدينة النجف، وباشرت بإجراءات التحقيق معه، لمعرفة ملابسات الجريمة المروعة.

المصدر: "شفق نيوز"