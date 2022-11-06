وزيرة الدفاع الألمانية تتعهد بمساعدة البحرية اللبنانية ونقلها لمرحلة جديدة

تعهدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريخت خلال زيارتها لبنان وتفقدها قوات بلادها العاملة في قوة "اليونيفيل" البحرية هناك، تبقديم الدعم للجيش اللبناني وقواته البحرية.

وقالت لامبريخت: "من المهم لنا مساعدة البحرية اللبنانية على الإنتقال إلى مرحلة تتمكن فيها من ضمان أمنها ذاتيا".

وتابعت: "هذا مهم جدا بالنسبة إلينا، لذا فنحن ملتزمون مبادرات الدعم من قبل ألمانيا من خلال اليونيفيل وعلى أساس ثنائي بين البلدين، منها مثلا تعزيز منظومة رادار الشواطئ من خلال تأمين أجهزة رادار متخصصة والتدريب على تشغيلها، وهذا يوازي من حيث الأهمية تأمين زوارق دوريات مثلا. من شأن هذه الخطوات تمكين الجيش من تطوير قدراته على الصعيد الأمني".

المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء