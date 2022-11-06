الجزائر.. إحالة الأساتذة فوق 70 سنة على التقاعد

أمرت وزارة التعليم العالي في الجزائر بإحالة الأساتذة البالغين من العمر 70 سنة على التقاعد دون استثناء، قبل تاريخ 15 نوفمبر الجاري.

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وفي مراسلة وجهتتها إلى مديري المؤسسات الجامعية والبحثية، أشارت الوزارة إلى أن تطبيق اجراء إحالة الموظفين المنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين البالغين 70 سنة على التقاعد لم يرق إلى المستوى المطلوب، موضحة أنه تم تسجيل تفاوت في التنفيذ من مؤسسة إلى أخرى، ناهيك عن رفض عدد معتبر من المعنيين بهذا الإجراء تقديم ملفات تقاعدهم بالرغم من إعذارهم لمرات عدة من طرف مؤسساتهم الجامعية.

ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العملي، المؤسسات المعنية إلى تنفيذ الإجراء على جميع المعنيين بدون استثناء، ودعوة المتخلفين منهم إلى الإمتثال لهذا الإجراء قصد تقديم ملفاتهم قبل تاريخ 15 نوفمبر 2022 كآخر أجل تحت طائلة إتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتجسيد ذلك.

وكانت الوزارة قد قالت في أبريل الماضي أن عدد الأساتذة الباحثين والباحثين الذين سيشملهم قرار الإحالة على التقاعد بلغ 1236 أستاذ منهم 312 أستاذا استشفائيا جامعيا، أي ما يعادل 2% من نسبة الأساتذة الجامعيين في مختلف الرتب.

وذكرت في بيان لها أن القانون الخاص بالتقاعد يحدد سن 60 سنة، إلا أنه يمكن للموظف الذي يختار مواصله نشاطه بعد سن الستين الحصول على تمديد خمس سنوات، وفي حالة الموظفين المنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين ونظرا لاحتياحات القطاع، فقد تم التماس تأجيل سن التقاعد إلى سبعين عام، مع إمكانية تمديد نشاطهم بصفة إستثنائية حسب حاجة المؤسسات الجامعية والبحثية المنتمين إليها.

المصدر: "الشروق"