السفيرة ريما بنت بندر: لدى السعودية قائد صاحب رؤية

قالت سفيرة السعودية لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان إن لدى السعودية قائدا صاحب رؤية هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أنشأ الأطر والهياكل الأساسية لتحقيق ما هو أفضل.

وأضافت السفيرة في لقاء إذاعي على "The Mo Show": "لدينا قائد صاحب رؤية.. الأمير محمد بن سلمان.. وهو من أنشأ الأطر والهياكل الأساسية التي تقول أننا نستطيع وسنقوم بما هو أفضل وسنحقق ماهو أفضل .. هو مكننا وشجعنا وتحدانا على مواصلة التنفيذ والتقديم".

المصدر: RT