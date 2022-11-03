حسام زكي لـRT: روسيا مصدر عالمي كبير للغذاء والأسمدة لا يمكن تجاهله

أشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في تصريح لـRT يوم الخميس، إلى أن روسيا مصدر عالمي كبير للغذاء والأسمدة ولا يمكن تجاهل دورها في هذا المجال.

وقال زكي في تصريحه لـRT إن العالم العربي مستمر في تعامله مع روسيا بمجال الغذاء والحبوب.

وأضاف أن معظم البنود المطروحة في القمة العربية تعالج أزمات سياسية وأخرى تمس الأمن القومي العربي وأن مشاكل الدول العربية تبحث بشكل دوري في القمم العربية.

وأكد أنهم اعتمدوا قرارات تخص استراتيجية الأمن الغذائي العربي وكيفية تمويلها.

وبخصوص القضية الفلسطينية، أشار إلى أن الجامعة العربية اتخذت قرارات هامة تخص القضية الفلسطينية كدعم عضوية فلسطين في الأمم المتحدة والسعي لتوسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأوضح أن جامعة الدول العربية حوّلت ملفات سوريا وليبيا واليمن إلى مجلس الأمن في بداية أزماتها وشدد على أنهم يعملون مع الأمم المتحدة لتسوية النزاعات العربية.

كما أشار إلى قرارات تخص التدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون الداخلية العربية.

المصدر: RT





