بعد ارتفاع الدولار.. المصريون يودعون مليارات الجنيهات في أكبر بنك حكومي

كشف البنك الأهلي المصري حصيلة بيع الشهادات الجديدة ذات العائد الأعلى في السوق المصرفي بنسبة 17.25%، والتي أعلن عنها البنك الخميس الماضي، بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة.

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وقال مصدر مسؤول بالبنك الأهلي إن حصيلة بيع شهادات الـ 17.25% بلغ نحو 38 مليار جنيه خلال 5 أيام عمل منذ الخميس الماضي وحتى نهاية تعاملات اليوم الأربعاء في جميع فروع البنك، وعبر المعاملات الإلكترونية.

وبلغت حصيلة بيع شهادات الـ 17.25% ذات العائد الأعلى في السوق المصرفي المصري في البنك الأهلي، في أول 8 ساعات نحو 12 مليار جنيه وسط إقبال كبير من المصريين على شراء هذه الشهادة، والتي تمثل وعاء ادخاري هو الأعلى في السوق للحفاظ على أموال المواطنين في مواجهة التضخم الذي لامس الـ 18%.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم الخميس الماضي، برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس؛ ليصل إلى 13.25٪ و14.25٪ و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس؛ ليصل إلى 13.75%.

وقال البنك المركزي، إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جانحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم تلاها الصراع الروسي الأوكراني، والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وتسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري، حيث واجه تخارجًا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلًا عن ارتفاع في أسعار السلع.

المصدر: القاهرة 24