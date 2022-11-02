الجنيه المصري تنخفض قيمته بشدة أمام الروبل الروسي

انخفضت قيمة الجنيه المصري بشكل كبير أمام الروبل الروسي، بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، استعدادا لحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي.

إقرأ المزيد

ووصل سعر الروبل الروسي أمام الجنيه المصري 2.56 روبل لكل جنيه مصر، بعد أن سجلت أسعار الجنيه المصري ارتفاعا كبيرا أمام الروبل منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي وصلت إلى 8 روبل لكل جنيه مصري.

ويعزز الروبل الروسي موقفه أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار، حيث يسجل سعر صرف الدولار أمام الروبل في بورصة موسكو 61 روبل، بعدما وصل سعره لـ115 روبل في بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هواحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

المصدر: RT