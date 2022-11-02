 
مباشر
عاجل
يونهاب: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باتجاه بحر اليابان

جهاز الأمن الوطني العراقي يكشف تفاصيل شبكة تهريب النفط في البصرة.. فيديو

أخبار العالم العربي

جهاز الأمن الوطني العراقي يكشف تفاصيل شبكة تهريب النفط في البصرة.. فيديو
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3kp

كشف جهاز الأمن الوطني العراقي أن شبكة تهريب النفط في البصرة والتي تم الكشف عنها في وقت سابق من الأربعاء كانت تثقب خطوط تصدير النفط الخام في حقل الزبير وتنقله إلى طريق ترابي.

وقال جهاز الأمن الوطني العراقي أرشد الحاكم في بيان أن شبكة التهريب تضم ضباطا برتب عالية وموظفين.

وأوضح أنه تم تهريب 50 صهريجاً، بمعدل 75 مليون لتر شهريا، وأنه جرى اعتقال المتورطين في القضية.

وكشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عبر حسابه في "تويتر" أنه جرى تعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق أعضائها. 

وقال "‏لن ندخر جهدا وسنعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة".

وتضم الشبكة 9 ضباط كبار بينهم لواء في الشرطة و4 ضباط برتبة عميد، بالاضافة لضابط برتبة عقيد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا