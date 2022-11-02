جهاز الأمن الوطني العراقي يكشف تفاصيل شبكة تهريب النفط في البصرة.. فيديو

كشف جهاز الأمن الوطني العراقي أن شبكة تهريب النفط في البصرة والتي تم الكشف عنها في وقت سابق من الأربعاء كانت تثقب خطوط تصدير النفط الخام في حقل الزبير وتنقله إلى طريق ترابي.

وقال جهاز الأمن الوطني العراقي أرشد الحاكم في بيان أن شبكة التهريب تضم ضباطا برتب عالية وموظفين.

وأوضح أنه تم تهريب 50 صهريجاً، بمعدل 75 مليون لتر شهريا، وأنه جرى اعتقال المتورطين في القضية.

وكشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عبر حسابه في "تويتر" أنه جرى تعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق أعضائها.

وقال "‏لن ندخر جهدا وسنعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة".

وتضم الشبكة 9 ضباط كبار بينهم لواء في الشرطة و4 ضباط برتبة عميد، بالاضافة لضابط برتبة عقيد.

المصدر: RT