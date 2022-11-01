ماذا قالوا في قمة الجزائر؟

تشهد الجزائر اليوم الثلاثاء أعمال القمة العربية تحت شعار "لم الشمل" بعد انقطاع استمر 3 سنوات، وذلك بمشاركة 21 دولة من الدول الـ 22 الأعضاء في الجامعة العربية.

فريق عمل "أر تي" يجري لقاءات على هاشم القمة مع مسؤولين وإعلاميين عرب:

مستشار وزير الخارجية الجزائري صالح بوشة تحدث عن محاور وأجندة القمة بشقيها السياسي والاقتصادي وأهميتها، وتاريخ القمم العربية السابقة التي استضافتها العاصمة الجزائرية:

من جانبها تحدثت رئيسة التحرير بالإذاعة الجزائرية بريزة برزاق عن الآمال التي تعقدها الجزائر من خلال استضافتها للقمة الـ31 في ظل الظروف الراهنة.

وتحدثت الكاتبة في صحيفة النهار الكويتية سميرة فريمش عن طبيعة العلاقات الخليجية الجزائرية في الظروف الراهنة.

لقاء مع الناطق باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي: