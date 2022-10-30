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الأردن.. الأمن يضبط أكثر من مليون دولار من العملات المزورة (صورة)

أخبار العالم العربي

الأردن.. الأمن يضبط أكثر من مليون دولار من العملات المزورة (صورة)
Globallookpress
الأردن
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أعلنت السلطات الأردنية، يوم الأحد، ضبط مليون دولار مزيفة بحوزة 3 أشخاص في لواء الرمثا. 

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان، إن معلومات وردت للعاملين في إدارة البحث الجنائي عن امتلاك مجموعة من الأشخاص لكميات كبيرة من العملة المزيفة وفي نيتهم ترويجها في الأسواق وبين المواطنين.

وأكد الناطق الإعلامي أن فريقا تحقيقيا خاصا تولى متابعة تلك المعلومات، وتمكن من التأكد منها ومكان إخفائها وجرت مداهمته.

وصرح بأنه وإثر تفتيش المكان عثر على ما يزيد عن مليون دولار مزيفة. 

وأضاف أنه تم القبض على ثلاثة أشخاص وبوشرت التحقيقات تمهيدا لإحالتهم للقضاء.

الأردن.. الأمن يضبط أكثر من مليون دولار من العملات المزورة (صورة)

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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