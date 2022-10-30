الجيش الإسرائيلي يرسل تعزيزات إضافية لمنطقة الخليل

أرسل الجيش الإسرائيلي مساء الأحد، قوات إضافية إلى منطقة الخليل، على خلفية تنفيذ عملية في مستوطنة "كريات أربع" يوم أمس.

وقالت مصادر أمنية ومحلية، إن القوات الاسرائيلية تواصل إغلاق كافة الطرق الرئيسية والمفارق في المنطقة الجنوبية من الخليل، (مفرق الكوشوك، وسدة الفحص، وكافة الطرق الفرعية المؤدية لمدينة الخليل).

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق مدخل مخيم الفوار الرئيسي جنوب الخليل، كما نصبت حواجزا عسكرية على مدخلي بلدتي الظاهرية والسموع، وأعاقت حركة المواطنين وفتشت مركباتهم.

المصدر: وكالة معا