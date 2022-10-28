مسؤول جزائري يعلق على معلومات بشأن مشاركة ممثل عن "الصحراء" في القمة العربية

فنّد رئيس الدورة ممثل الجزائر في الأمم المتحدة السفير نذير العرباوي، مشاركة ممثل عن "الصحراء" في أعمال قمة الجزائر.

وأوضح ممثل الجزائر الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة أن الجمهورية العربية الصحراوية ليست عضوا في الجامعة العربية، معتبرا أن هذا الخبر غريب ومن يروّج لهذه الاخبار المغلوطة يريد التشويش على أشغال القمة.

وأكد العرباوي على أن بوادر نجاح القمة العربية بدأت تـقلق أطرافا تشوش عـلى الجزائر.

وقال رئيس الدورة العرباوي سابقا خلال افتتاح الأشغال "نسعى لتعزيز الأمن والاستقرار من أجل مد جسور التعاون البناء مع محيطنا الإسلامي والإفريقي".

المصدر: النهار الجزائرية