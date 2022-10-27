إجراءات أمنية مشددة في بغداد قبيل جلسة التصويت على الحكومة الجديدة

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الخميس، بأن العاصمة بغداد شهدت إجراءات أمنية مشددة قبيل جلسة التصويت على الحكومة الجديدة.

وذكر مراسلنا، أن بغداد شهدت منذ صباح اليوم الخميس إجراءات أمنية مشددة قبيل ساعات من عقد جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على حكومة محمد شياع السوداني.

وحدد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، موعدا للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية لحكومة المكلف محمد شياع السوداني.



المصدر: RT