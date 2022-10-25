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الإعلام الإسرائيلي يروج لقمة إسرائيلية عربية بمشاركة واشنطن في الصحراء الغربية

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الإعلام الإسرائيلي يروج لقمة إسرائيلية عربية بمشاركة واشنطن في الصحراء الغربية
AP
صحراء النقب - أرشيف
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أفاد الإعلام الإسرائيلي أن المغرب سيحتضن في يناير المقبل قمة النقب 2 بمدينة الداخلة في الصحراء بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والإمارات والأردن والبحرين.

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وذكرت القناة التلفزيونية الإسرائيلية "i24NEWS" أن مصادر مغربية مطلعة أبلغتها بأن "المغرب يستعد لاستقبال مجموعات العمل التي سيكون هدفها دفع مشاريع في مجالات الأمن الإقليمي، والأمن الغذائي والمائي، والطاقة، والصحة، والتعليم، والسياحة، تمهيدا لقمة النقب 2".

وفي هذا السياق كشفت المصادر ذاتها أن "المغرب يسعى لإقناع السلطة الفلسطينية من أجل المشاركة في القمة".

الإعلام الإسرائيلي يروج لقمة إسرائيلية عربية بمشاركة واشنطن في الصحراء الغربية
i24news.tv

ولفتت القناة إلى أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة كان خاطب خلال قمة النقب بجنوب إسرائيل والتي كانت انعقدت في مارس الماضي وزراء الخارجية المشاركين قائلا: "نأمل أن نلتقي في صحراء أخرى لكن بالروح نفسها"، في إشارة إلى رغبته في "احتضان الاجتماع بالصحراء المغربية".

المصدر: i24NEWS

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