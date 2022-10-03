ما هي ميزاته؟.. المغرب يعقد صفقة سلاح مع إسرائيل

اشترى المغرب ما لا يقل عن 150 طائرة مسيرة لأغراض مختلفة من شركة شركة "بلوبيرد إيرو سيستمز" الإسرائيلية .

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وتأتي هذه الصفقة بعد أن وقع البلدان اتفاقية عسكرية في عام 2021 بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ونقل موقع "ذا ديفينس بوست" عن وسائل إعلام إسبانية أن الرباط اشترت طائرات إسرائيلية من دون طيار للإقلاع والهبوط العمودي "واندرب" و"ثندرب" لتعزيز قدراتها الدفاعية الجوية.

وستقوم الطائرات من دون طيار بمهام الاستطلاع والمراقبة والدفاع الجوي والطوارئ، وفيما لم يتم الكشف عن القيمة الإجمالية للصفقة، نقل الموقع المتخصص في الشؤون الدفاعية عن مصادر أن قيمتها تبلغ "عشرات الملايين من الدولارات".

وأفيد أيضا بأن قسما من هذه الطائرات المسيرة، بحسب الصفقة، سيتم تصنيعه في المغرب.

thedefensepost.com

ووصفت الطائرة المسيرة الإسرائيلية "واندرب" بأنها بعيدة المدى ويمكنها الإقلاع والهبوط من دون مدرج، وتتميز أيضا بمستوى ضوضاء منخفض بسبب محركاتها الكهربائية، ما يجعلها مناسبة للعمليات العسكرية السرية.

ومن ميزات المسيرة الإسرائيلية "واندرب" قدرتها على العمل لمدة 2.5 ساعة، ونطاق اتصال يصل إلى 50 كيلومترا.

ونُقل عن وكالة الأخبار الإسبانية إنفودرون أن هذه "الطائرة من دون طيار يبلغ وزن إقلاعها الأقصى 13 كيلوغراما، خمسة منها للبطاريات وواحد ونصف للحمولة الصافية، والتي يمكن أن تكون كاميرات نهارية أو ليلية".

من جهة أخرى توصف الطائرة المسيرة الإسرائيلية الثانية "ثندرب" بأنها نظام "قوي ومبتكر ومتعدد الاستخدامات" يمكن استخدامه في عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع بعيد المدى، وبإمكانها الوصول إلى أهداف على مسافة 150 كيلومترا، وتبقى في الجو لأكثر من 12 ساعة.

المصدر: thedefensepost.com