الحكومة المصرية تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة غدا تزامنا مع كسوف الشمس

تداولت بعض المواقع الإلكترونية في مصر أنباء عن إصدار قرار بتعطيل الدراسة غدا الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022 بجميع المدارس تزامنا مع ظاهرة كسوف الشمس الجزئي المتوقع حدوثها.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتعطيل الدراسة غدا الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022 بجميع المدارس تزامنا مع ظاهرة كسوف الشمس الجزئي المتوقع حدوثها.

ولم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، حيث تعتبر ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس من الظواهر الطبيعية التي تتم في نصابها الطبيعي ولا تأثير لها على اليوم الدراسي بأي شكل ولا تستدعي أي تعطيل للدراسة، مهيبة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم شد الانتباه للأخبار مجهولة المصدر.

المصدر: وكالات