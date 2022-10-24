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الثانية خلال 48 ساعة.. دفاعات ألوية العمالقة تسقط مسيرة حوثية في الحديدة غربي اليمن (صور)

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الثانية خلال 48 ساعة.. دفاعات ألوية العمالقة تسقط مسيرة حوثية في الحديدة غربي اليمن (صور)
RT / alamalika.net
الثانية خلال 48 ساعة.. دفاعات ألوية العمالقة تسقط مسيرة حوثية في الحديدة غربي اليمن
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تمكنت الدفاعات الجوية لقوات العمالقة في اليمن من إسقاط طائرة مسيرة حوثية عصر الاثنين في محور حيس في الحديدة بالساحل الغربي.

وقال مصدر عسكري في قوات العمالقة إن الدفاعات الجوية للواء 23 مشاة من ألوية العمالقة الجنوبية ضمن القوات المشتركة في الساحل الغربي رصدت طائرة مسيرة حوثية أثناء تحليقها على عزلة البراشا بمحور حيس وتمكنت من إسقاطها.

وأضاف أن المسيرة الحوثية التي أسقطتها الدفاعات الجوية للعمالقة هي الثانية خلال 48 ساعة في محور حيس.

وصرح بأن حطام المسيرة نقل إلى الجهات المختصة.

الثانية خلال 48 ساعة.. دفاعات ألوية العمالقة تسقط مسيرة حوثية في الحديدة غربي اليمن (صور)
الثانية خلال 48 ساعة.. دفاعات ألوية العمالقة تسقط مسيرة حوثية في الحديدة غربي اليمن (صور)

المصدر: RT + وسائل إعلام يمنية

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