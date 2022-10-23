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الجبير يستعرض آفاق التعاون مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان

أخبار العالم العربي

الجبير يستعرض آفاق التعاون مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان
RT @KSAMOFA
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا
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استقبل وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، مبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، يوم الأحد، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والتطورات في لبنان، والجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.

وفي وقت سابق، ذكرت الخارجية السعودية، أن نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، واستعرضا أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT

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