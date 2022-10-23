الجبير يستعرض آفاق التعاون مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان

استقبل وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، مبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، يوم الأحد، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والتطورات في لبنان، والجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض آفاق التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والتطورات في جمهورية لبنان، والجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 23, 2022

وفي وقت سابق، ذكرت الخارجية السعودية، أن نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، واستعرضا أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

#الخارجية_اليوم | معالي نائب وزير الخارجية #وليد_الخريجي@W_Elkhereiji يستقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا، ويستعرضان أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك pic.twitter.com/ZbHhMAZuiT — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 23, 2022

المصدر: RT