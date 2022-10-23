اغتيال أحد قادة "عرين الأسود" في نابلس

نعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" صباح اليوم الأحد، المقاتل تامر كيلاني، أحد القادة في مجموعات "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة، الذي قتل بعد انفجار دراجته النارية.

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وفي بيانها، قالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين": "تنعي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجناحها العسكري كتائب "الشهيد أبو علي مصطفى"، الشهيد البطل والأسير المحرر الرفيق المقاتل تامر كيلاني (أبو يامن) 33 عاما، من سكان حي جبل فطاير في نابلس، وهو متزوج وأب لطفلين، أحدهما يبلغ من العمر عاما ونصف، وبنته (5 شهور)..أحد قادة مجموعات عرين الأسود في مدينة نابلس، والذي ارتقى شهيدا فجر اليوم إثر عملية اغتيال جبانة بالبلدة القديمة بالمدينة".

كما أصدرت مجموعات "عرين الأسود" بيانا نعت فيه المقاتل تامر كيلاني، وقالت: "ننعى الشهيد تامر كيلاني الذي ارتقى بعملية اغتيال نفذها الاحتلال عن طريق وضع عبوة (تي إن تي) لاصقة...".

تجدر الإشارة إلى أن اسم "عرين الأسود" برز خلال الأيام الأخيرة، على خلفية تنفيذ عناصرها العديد من عمليات إطلاق النار ضد القوات الإسرائيلية في الضفة، حيث ظهرت المجموعة في نابلس شمالي الضفة، مطلع سبتمبر الماضي، عبر عرض عسكري لعناصرها المنتمين لمختلف الفصائل الفلسطينية.

المصدر: RT + "فلسطين اليوم"