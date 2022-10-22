السعودية.. دخول افتتاح موسم الرياض موسوعة غينيس (فيديو)

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، دخول حفل افتتاح موسم الرياض موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

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وعلى حسابه في "تويتر"،، قال تركي آل الشيخ: "الحمدلله حصلنا على شهادة غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من الدرونز (طائرات بدون طيار)، بإطلاق الألعاب النارية في حفل افتتاح موسم الرياض".

الحمدلله حصلنا على شهادة جينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من الدرونز بإطلاق الألعاب النارية في #حفل_افتتاح_موسم_الرياض 🔥🔥🇸🇦 pic.twitter.com/XpktFC3Bax — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 21, 2022

وجرى افتتاح موسم الرياض هذا العام تحت شعار "فوق الخيال"، حيث لفتت الألعاب النارية الضخمة الأنظار فيه، تصدر "هاشتاغ": "افتتاح موسم الرياض" مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT