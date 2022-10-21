"فوق الخيال".. حفل افتتاح تاريخي لموسم الرياض في نسخته الثالثة (صور + فيديو)
انطلق يوم الجمعة موسم الرياض نسخته الثالثة، إذ يقام تحت شعار "فوق الخيال".
وافتتاح موسم الرياض يأتي وسط ترقب جماهيري لأحد أكبر مواسم الترفيه في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.
ويتميز موسم هذا العام بإطلاق مواقع جديدة ليشمل 15 منطقة ترفيهية وتنظيم فعاليات متنوعة وعديدة.
وشهد حفل افتتاح الموسم عرضا عالميا لسيرك دو سوليه، وحفلة غنائية للفنانة ANNE-MARIE، إضافة إلى مجموعة من عروض الدرونز التي زينت سماء الرياض في أولى ليالي موسم هذا العام، كما صاحبت انطلاق فعاليات الموسم اليوم في "رياض فايبز"، مجموعة من الألعاب النارية، التي أضاءت أنحاء العاصمة.
الإبداع فوق الخيال مع سيرك دو سوليه في#حفل_افتتاح_موسم_الرياض 😍🎪 pic.twitter.com/XYl7cc52Fz— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 21, 2022
انطلاق موسم الرياض 🤩🤩🤩🤩🤩🤩💃🏻#موسم_الرياض_2022#Riyadh_season#visitsaudi#SaudiArabiapic.twitter.com/yYaIb8ej3l— Ebtessam Al-samlag (@al_samlag) October 21, 2022
جمال الألعاب النارية في سماء مناطق الرياض .. فوق الوصف والخيال في #حفل_افتتاح_موسم_الرياض 🔥🎆 pic.twitter.com/KO66bvg0Az— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 21, 2022
لوحات استعراضية فوق الخيال لطائرات الدرونز .. تزيِّن سماءنا في #حفل_افتتاح_موسم_الرياض 😍🎆 pic.twitter.com/raRzpAoQwQ— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 21, 2022
مع اللحظات اللي فوق الخيال ❤️— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 21, 2022
تزيِّن الألعاب النارية وطائرات الدرونز سماء كل مناطق الرياض بـ #حفل_افتتاح_موسم_الرياض 😍🎆https://t.co/CJzN2uutC8pic.twitter.com/vARqe90aMq
#حفل_افتتاح_موسم_الرياض— Naw8. (@nom_88v) October 21, 2022
💚💚 🇸🇦
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أهلًا وسهلًا بكم في موسم الرياض 🇸🇦❤️🔥#حفل_افتتاح_موسم_الرياضpic.twitter.com/gAJX7kkeh7— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 21, 2022
المصدر: وسائل إعلام سعودية