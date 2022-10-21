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"فوق الخيال".. حفل افتتاح تاريخي لموسم الرياض في نسخته الثالثة (صور + فيديو)

الثقافة والفن

RT @RiyadhSeason
"فوق الخيال".. حفل افتتاح تاريخي لموسم الرياض في نسخته الثالثة
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انطلق يوم الجمعة موسم الرياض نسخته الثالثة، إذ يقام تحت شعار "فوق الخيال".

وافتتاح موسم الرياض يأتي وسط ترقب جماهيري لأحد أكبر مواسم الترفيه في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

ويتميز موسم هذا العام بإطلاق مواقع جديدة ليشمل 15 منطقة ترفيهية وتنظيم فعاليات متنوعة وعديدة.

وشهد حفل افتتاح الموسم عرضا عالميا لسيرك دو سوليه، وحفلة غنائية للفنانة ANNE-MARIE، إضافة إلى مجموعة من عروض الدرونز التي زينت سماء الرياض في أولى ليالي موسم هذا العام، كما صاحبت انطلاق فعاليات الموسم اليوم في "رياض فايبز"، مجموعة من الألعاب النارية، التي أضاءت أنحاء العاصمة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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