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قائد القوات البحرية المصرية: القاهرة تقف على الحياد بين موسكو وكييف

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قائد القوات البحرية المصرية: القاهرة تقف على الحياد بين موسكو وكييف
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أكد قائد القوات البحرية المصرية أشرف إبراهيم عطوة، أن بلاده تقف على الحياد في الأزمة الأوكرانية، وتدعو إلى تغليب الحلول الدبلوماسية والتسوية السياسية للأزمة.

وفي حوار مع "القاهرة 24" لمناسبة عيد القوات البحرية قال عطوة إن مصر "منذ اليوم الأول للحرب الروسية الأوكرانية، دعت إلى تغليب الحلول الدبلوماسية والتسوية السياسية للأزمة، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على الصعيد العالمي".

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وأضاف أن "كل الخطوات التي انتهجتها مصر تجاه الأزمة تشير إلى أن الدبلوماسية المصرية لا تقف أمام أي من طرفي الصراع، فهي على الحياد"، وأشار إلى أن "الدليل على ذلك هو نفي هيئة قناة السويس إمكانية أن يُغلق ممر القناة أمام أي سفن".

وأوضح أن "القوانين الملاحية البحرية لا تخضع للتقلبات السياسية والحروب".

وقال عطوة إن العالم في الوقت الحالي يواجه تداعيات الأزمة التي "تتمثل في مشكلة اقتصادية على مستوى العالم أجمع، فالعالم يعانى من مشكلة نقص الوقود والحبوب الاستراتيجية"، وأضاف أن بلاده فعّلت "عملية الترشيد فى استخدام السلع الاستراتيجية والترشيد في استهلاك الطاقة، كرد فعل طبيعي تجاه تلك الأزمة".

 

المصدر: "القاهرة 24"

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