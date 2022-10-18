الإمارات وصفتها بـ"العنصرية".. فما رأي قطر بتصريحات بوريل؟

علق حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الدولة القطري على تصريح مفوض الأمن والخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي شبه أوروبا بالحديقة والعالم الآخر بالأدغال، قائلا إنها "عنصرية".

وكتب الكواري في تغريدة عبر "تويتر": "تصريح جوزيف بوريل، يعبر عن عنصرية واختلال توازن، وفلس حضاري وقيمي"، معتبرا أن "الغرب يفتقد القيادات القادرة على القرارات الشجاعة التي تتعامل مع القدرات الذاتية، وواقع الغرب بعد نهاية الاستغلال الاستعماري لعالم الجنوب إلى أين؟ وإلى أين يقود العالم؟".

تصريح جوزيف بوريل مفوض السياسة الخارجية لأوروبا

يعبر عن (عنصرية)و (اختلال توازن)و (فلس حضاري وقيمي)

الغرب يفتقد القيادات القادرة على القرارات الشجاعة

التي تتعامل مع القدرات الذاتية

وواقع الغرب بعد نهاية الاستغلال الاستعماري لعالم الجنوب

الغرب إلى أين؟

وإلى أين يقود العالم؟ pic.twitter.com/4dczi8qmiX — Hamad Al-Kawari (@alkawari4unesco) October 18, 2022

وكان بوريل ألقى كلمة يوم الخميس الماضي، خلال افتتاح الأكاديمية الأوروبية للدبلوماسية في مدينة بروج البلجيكية، قال فيه: "أوروبا حديقة، لقد أنشأنا هذه الحديقة جميعنا... فيها أفضل مزيج من الحرية السياسية والآفاق الاقتصادية والتماسك الاجتماعي ... بقية العالم ليس في الحقيقة حديقة. معظم بقية العالم أدغال، وقد تغزو الأدغال الحديقة".

وردا على ذلك، استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، إيميل بولسن، القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، وطلبت منه تقديم تفسير مكتوب بشأن تصريحات بوريل "المؤذية والعنصرية".

المصدر: RT