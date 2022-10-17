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"منزعج من الخسارة".. الرئيس العراقي المنتهية ولايته يغيب عن مراسم تنصيب خلفه

أخبار العالم العربي

برهم صالح
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غاب الرئيس العراقي المنتهية ولايته، برهم صالح، عن مراسم تنصيب خلفه، عبد اللطيف رشيد، التي أقيمت في قصر السلام ببغداد، اليوم الاثنين.


ولوحظ من خلال مقاطع الفيديو والصور الخاصة بمراسم التنصيب غياب برهم صالح، على عكس ما حدث معه في عام 2018 عندما حضر سلفه فؤاد معصوم مراسم تنصيبه.

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وتأكد مراسل RT من غياب صالح من أحد المقربين منه، لكن سياسيا عراقيا رفض ذكر اسمه عزا خلال حديثه لـRT غياب صالح بأنه "انزعاج من الخسارة".

وتمكن الرئيس الجديد عبد اللطيف رشيد من الحصول على 162 صوتا مقابل 99 لسلفه برهم صالح خلال جلسة مجلس النواب لانتخاب الرئيس يوم الخميس الماضي.


المصدر: RT

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