وكالة: توقعات بإفراج السعودية عن القيادي بحركة حماس محمد الخضري

توقع مصدر فلسطيني مطلع في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية يوم الأحد، أن تفرج السعودية عن القيادي في حركة حماس محمد الخضري، المعتقل لديها منذ العام 2019.

وقال المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته: "أتوقع أن تفرج السعودية عن الخضري يوم الاثنين، على أن يتم ترحيله إلى المملكة الأردنية"، فيما لم يتسن الحصول على تعليق من السلطات السعودية.

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وأضاف أن "الإفراج يأتي نتيجة جهود بذلتها حركة حماس ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، خلال الشهور الماضية".

وأشار إلى أن عددا من قادة حماس سيتوجهون إلى الأردن لاستقبال الخضري وإتمام إجراءات لم يذكرها، مع السلطات الأردنية، دون تفاصيل أخرى.

وفي سبتمبر 2019، أعلنت حركة حماس أن السلطات السعودية اعتقلت الخضري ونجله هاني، ضمن حملة طالت العشرات من الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية.

وفي أغسطس 2021، قضت المحكمة الجزائية السعودية بالحبس 15 عاما على الخضري، بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

وفي ديسمبر 2021، خفضت محكمة الاستئناف في السعودية حكم حبس الخضري إلى 3 أعوام.

المصدر: الأناضول