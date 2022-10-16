القضاء العراقي يصدر مذكرات قبض بحق متهمين بسرقة 3 ترليونات دينار ومصرف الرافدين يوضح

أصدر مصرف الرافدين في العراق بيانا توضيحيا بخصوص الأنباء المتداولة عن سرقة مبالغ مالية من حساب الهيئة العامة للضرائب فيه، فيما أصدر القضاء العراقي مذكرات قبض بحق المتهمين .

وفي بيان له، قال المكتب الإعلامي لمصرف الرافدين: "تعقيبا على ما يتم تداوله بشأن سرقة مبالغ مالية من حساب الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، يؤكد المصرف بهذا الخصوص عدم علاقته بأي عمليات تلاعب أو سرقة يجري الحديث عنها، وأن مهمته كانت قد انحصرت في صرف صكوك الهيئة العامة للضرائب من فروعه بعد التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة، وأن ما يجري الحديث عنه في الآونة الاخيرة هو موضوع يتعلق بالهيئة العامة للضرائب وحساباتها المصرفية".

وأضاف البيان: "يؤكد مصرف الرافدين عدم سرقة أي مبالغ مالية من فروعه، ويشير إلى أنه ملتزم بالآليات المتعلقة بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن الموضوع برمته منظور من قبل القضاء، وأن المصرف مستمر في التعاون مع الجهات المختصة للكشف عن الحقائق".

وفي التفاصيل، تلقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 21 أغسطس 2022، ‏إخبارا يتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة باشخاص من ذوي النفوذ ارتكبت أفعال مخالفة للقانون بهدف التلاعب بمبالغ الأمانات الجمركية والضريبية.

‏وقررت المحكمة بتاريخ 21 أغسطس 2022 إيقاف صرف هذه الأمانات بموجب الكتاب المرقم 2375 المؤرخ ‌‏21 أغسطس 2022 الموجه إلى مكتب وزير المالية في حينها.

كما أصدرت المحكمة مذكرات قبض بحق المشتبه بهم في هذا اللاعب، واستمعت إلى عدد من الموظفين المختصين في وزارة المالية للتوصل إلى الحقيقة، مع استمرار التحقيق بغية استكمال ‏الأدلة في القضية.‏



المصدر: RT