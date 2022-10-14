العاهل المغربي: نعيش جفافا صعبا ولا ينبغي أن تكون أزمة المياه مطية للمزايدات السياسية (فيديو)

شدد ملك المغرب محمد السادس في خطاب يوم الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة، على ضرورة إبعاد أزمة الماء في المملكة عن المزايدات السياسية.

وأفاد العاهل المغربي بأن المغرب يعيش إجهادا مائيا هيكليا، ولا ينبغي أن يكون مطية للمزايدات السياسية أو تأجيج النعرات الاجتماعية.

وصرح الملك محمد السادس بأن مشكلة الجفاف وندرة المياه أصبحت ظاهرة دولية والحالة الراهنة تسائلنا جميعا وتقتضي منا المسؤولية في التعامل معها.

وشدد على ضرورة تركيز الجهود لحل مشكلة المياه في المملكة.

وأكد أن المغرب يمر بمرحلة جفاف حادة لم يعرفها منذ عقود، مشيرا إلى أنه ومواجهة هذا الوضع بادر المملكة باتخاذ مجموعة من التدابير.

هذا، وأوضح أن افتتاح البرلمان موعد سنوي هام لطرح القضايا الكبرى التي تحظى بالأسبقية.

المصدر: RT + وسائل إعلام مغربية