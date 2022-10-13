العراق.. هجوم صاروخي يستهدف محيط المنطقة الخضراء (صور)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الخميس، بأن هجوما صاروخيا استهدف محيط المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، حيث يعقد البرلمان جلسة لانتخاب رئيس جديد للعراق.

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وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان لها بأن المنطقة الخضراء ببغداد ومحيطها تعرضت لقصف بـ 9 صواريخ نوع كاتيوشا، مما أدى إلى إصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين.

ويعقد البرلمان العراقي اليوم الخميس جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية تفتح الطريق أمام تشكيل حكومة، في خطوة تهدف إلى إخراج البلاد من مأزق سياسي عميق متواصل منذ عام.

ومن بين 30 مرشحا، تبرز 3 أسماء، أولهم الرئيس الحالي برهم صالح، المرشح الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وعبد اللطيف رشيد، الوزير السابق البالغ من العمر 78 عاما، والقيادي في الاتحاد الوطني.

أما وزير الداخلية في إقليم كردستان، المرشح عن الحزب الديموقراطي الكردستاني ريبر أحمد، فقد أعلن منذ قليل عن سحب ترشيحه "من أجل تحقيق التوافق الوطني وخدمة لمصالح البلد والمواطنين".

المصدر: RT