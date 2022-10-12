أحدها يلقب بالشيطان.. الشرطة التونسية تلقي القبض على مشعوذين بحوزتهما صور إعلاميين وفنانين وأمنيين

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لإقليم ومنطقة الأمن الوطني بالقصرين وسط غرب تونس، فجر الأربعاء، من إلقاء القبض على شخصين مشتبه بهما بالشعوذة، اشتهر أحدهما بكنية "الشيطان".

وحجزت الوحدات الأمنية لديهما عددا من الصور الخاصة بإعلاميين وفنانين وأطباء وأمنيين وغيرهم.

وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهما، في انتظار عرضهما على الجهات القضائية.

المصدر: "موزاييك"