مغردون يعيدون تداول فيديو لسعود الفيصل وسط انتقادات للسعودية بعد اجتماع "أوبك+"

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، تصريحات سابقة لوزير الخارجية السعودي الراحل، الأمير سعود الفيصل أمام اجتماع لمجلس الأمم المتحدة، وسط انتقادات للسعودية بعد اجتماع "أوبك+".

وقال الفيصل في مقطع الفيديو المتداول: "نحن العرب نحن في المملكة العربية السعودية لا ننكث بالوعد.. كما لا نرتضي الوعيد".

نحن العرب ، نحن في المملكة العربية السعودية ..

لا ننكث بالوعد ، كما لانرتضي الوعيد 🇸🇦



- وزير الخارجية السعودي السابق الأمير سعود الفيصل pic.twitter.com/1PIaWDyd84 — Khaled Alqahtani (@K_alqahtani___) October 9, 2022

ويأتي تداول مقطع الفيديو وسط تصريحات مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين وجهوا عبرها انتقادات للسعودية في أعقاب قرار مجموعة الدول المصدرة للنفط وشركائها "أوبك +" بتقليص الإنتاج بمعدل مليوني برملين يوميا، في خطوة وصفت من قبل البيت الأبيض بأنها "تصطف مع روسيا ضد أوكرانيا".

كما لوح زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي، تشاك شومر، بمشروع قانون "نوبك" كرد على خطوة مجموعة "أوبك+" قائلا: "ما فعلته المملكة العربية السعودية لمساعدة بوتين على الاستمرار في شن حربه ضد أوكرانيا سيتذكره الأمريكيون لفترة طويلة.. نحن نبحث في جميع الأدوات التشريعية للتعامل بشكل أفضل مع هذا الإجراء المروع للغاية، بما في ذلك مشروع قانون NOPEC".

🔴حقيقة :

لمن أراد أن يفهم الحقيقة وواقع السعودية كما قال الأمير سعود الفيصل رحمه الله

نحن العرب نحن في المملكة العربية السعودية لا ننكث بالوعد..كما لا نترضي الوعيد .. pic.twitter.com/J2nyrrVuVB — فهد ديباجي (@fahddeepaji1) October 9, 2022

المصدر: RT