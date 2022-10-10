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مغردون يعيدون تداول فيديو لسعود الفيصل وسط انتقادات للسعودية بعد اجتماع "أوبك+"

أخبار العالم العربي

مغردون يعيدون تداول فيديو لسعود الفيصل وسط انتقادات للسعودية بعد اجتماع
AFP
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تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، تصريحات سابقة لوزير الخارجية السعودي الراحل، الأمير سعود الفيصل أمام اجتماع لمجلس الأمم المتحدة، وسط انتقادات للسعودية بعد اجتماع "أوبك+".

وقال الفيصل في مقطع الفيديو المتداول: "نحن العرب نحن في المملكة العربية السعودية لا ننكث بالوعد.. كما لا نرتضي الوعيد".

ويأتي تداول مقطع الفيديو وسط تصريحات مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين وجهوا عبرها انتقادات للسعودية في أعقاب قرار مجموعة الدول المصدرة للنفط وشركائها "أوبك +" بتقليص الإنتاج بمعدل مليوني برملين يوميا، في خطوة وصفت من قبل البيت الأبيض بأنها "تصطف مع روسيا ضد أوكرانيا".

كما لوح زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي، تشاك شومر، بمشروع قانون "نوبك" كرد على خطوة مجموعة "أوبك+" قائلا: "ما فعلته المملكة العربية السعودية لمساعدة بوتين على الاستمرار في شن حربه ضد أوكرانيا سيتذكره الأمريكيون لفترة طويلة.. نحن نبحث في جميع الأدوات التشريعية للتعامل بشكل أفضل مع هذا الإجراء المروع للغاية، بما في ذلك مشروع قانون NOPEC".

المصدر: RT

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